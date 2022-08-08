В Совбезе заявили, что Россия будет добиваться мира на своих условиях

«Россия проводит специальную военную операцию и добивается мира на наших условиях. Именно на наших, об этом следует говорить прямо. А не на тех, которые нам пытаются навязать бывшие “партнеры” по международному сообществу, жаждущие военного поражения России», — сказал он.
Президент России Владимир Путин 17 июня заявил, что задачи специальной военной операции будут решены благодаря, в том числе, консолидации российского общества.
Кроме того, глава государства назвал решение Москвы о проведении операции вынужденным. Российский лидер заявил, что Запад отказывался исполнять взятые на себя договоренности, что в свою очередь стало причиной возросших угроз для РФ.
Путин объявил о начале спецоперации по защите Донбасса 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе из-за обстрела со стороны украинских военных, обращение руководства Донецкой и Луганской народных республик к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости двух республик.