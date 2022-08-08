В Кремле заявили, что делегация украинских переговорщиков «ушла с радаров»

Ранее президент Турции сообщал, что предложил президенту РФ Владимиру Путину организовать встречу с Владимиром Зеленским.
«Вы знаете, что президент Эрдоган неоднократно предлагал свои услуги и прикладывал усилия для того, чтобы инициировать мирный процесс. Мы знаем, что была достаточно велика его роль в организации весьма и весьма хороших условий для проведения нескольких раундов переговоров между российской и украинской делегациями. И президент также продолжает такую политическую волю изъявлять — прикладывать усилия для того, чтобы помочь такому процессу. Но вы знаете, что украинская делегация переговорщиков, что называется, “ушла с радаров”. В этом плане сейчас никакого переговорного процесса нет», — сказал Песков, отвечая на вопрос, что ответил российский президент на предложение Эрдогана организовать встречу с Зеленским.
Песков также добавил, что специальная военная операция продолжается до выполнения поставленных целей. «В настоящий момент нет ни переговоров, ни предпосылок к ним», — заявил он.