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12:52 (мск), источник: © РИА Новости

В Кремле заявили, что делегация украинских переговорщиков «ушла с радаров»

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. В Кремле ценят усилия президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по организации переговорного процесса РФ и Украины, но делегация украинских переговорщиков «ушла с радаров», сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

Ранее президент Турции сообщал, что предложил президенту РФ Владимиру Путину организовать встречу с Владимиром Зеленским.

«Вы знаете, что президент Эрдоган неоднократно предлагал свои услуги и прикладывал усилия для того, чтобы инициировать мирный процесс. Мы знаем, что была достаточно велика его роль в организации весьма и весьма хороших условий для проведения нескольких раундов переговоров между российской и украинской делегациями. И президент также продолжает такую политическую волю изъявлять — прикладывать усилия для того, чтобы помочь такому процессу. Но вы знаете, что украинская делегация переговорщиков, что называется, “ушла с радаров”. В этом плане сейчас никакого переговорного процесса нет», — сказал Песков, отвечая на вопрос, что ответил российский президент на предложение Эрдогана организовать встречу с Зеленским.

Песков также добавил, что специальная военная операция продолжается до выполнения поставленных целей. «В настоящий момент нет ни переговоров, ни предпосылок к ним», — заявил он.

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