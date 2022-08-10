Власти КНР назвали неизбежным воссоединение с Тайванем

В частности, в «Белой книге» фигурируют тезисы о неизбежности полного «воссоединения родины», его «блестящих» перспективах и пресечении «действий сепаратистов и иностранного вмешательства».
«Решение тайваньского вопроса и осуществление полного воссоединения родины является общим стремлением всех китайских сыновей и дочерей… Китай будет неуклонно следовать по пути мирного развития, в то же время Китай никогда не отступит под давлением любого внешнего вмешательства и не потерпит никакого ущерба национальному суверенитету, безопасности и интересам развития», — говорится в тексте документа, опубликованного агентством «Синьхуа».
В тексте упоминается концепция «Одна страна, две системы», которую авторы доклада считают релевантной в отношении не только Гонконга и Макао, но и относительно современного Тайваня.
Авторы документа избегают формулировок, косвенно или прямо намекающих на вероятный силовой сценарий решения «Тайваньского вопроса». В «Белой книге», напротив, описываются перспективы развития Тайваня в составе материкового Китая: «Мы утверждаем, что после мирного воссоединения Тайвань может внедрить социальную систему, отличную от материковой, с высокой степенью автономии в соответствии с законом, и две социальные системы будут сосуществовать и развиваться вместе в течение длительного времени», — уточняется в документе.
Обострение в китайско-тайваньских отношениях наблюдается после визита спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань 2 августа. Представители КНР восприняли прибытие американского политика на остров как нарушение принципа «одного Китая» и угрозу территориальной целостности КНР.