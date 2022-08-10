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17:33 (мск), источник: © РИА Новости

Шойгу вручил медали Героям России

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Глава Минобороны России генерал армии Сергей Шойгу вручил медали «Золотая Звезда» героям спецоперации на Украине, сообщили журналистам в среду в ведомстве.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«В среду министр обороны России Сергей Шойгу вручил в Национальном центре управления обороной высшие государственные награды российским офицерам, проявившим героизм при выполнении задач специальной военной операции на Украине», — говорится в заявлении.

Глава военного ведомства поблагодарил героев за самоотверженность, проявленную в ходе проведения специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик.

«Я поздравляю вас с этими высокими наградами, высокой оценкой нашей Родины вашего подвига, вашей боевой работы. Уверен, что вы и дальше будете служить верой и правдой нашему Отечеству и сделаете еще много-много хороших, добрых и важных дел для нашей страны, для армии, для Вооруженных сил. Поздравляю вас от всей души и желаю, чтобы вы каждый раз возвращались домой, живыми и невредимыми», — сказал Шойгу.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент страны Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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