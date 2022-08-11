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22:34 (мск), источник: ТАСС

В США заявили о приверженности выполнению СНВ-3 с Россией

ВАШИНГТОН, 11 августа. /ТАСС/. Власти США по-прежнему привержены выполнению Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3). Об этом сообщил в четверг на регулярном брифинге для журналистов заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател.

Источник: AP 2022

Его попросили прокомментировать заявление заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова о том, что причиной вывода российских объектов из-под инспекционной деятельности в рамках ДСНВ стало намерение США провести инспекцию в ближайшие дни, а это в текущих обстоятельствах выглядело бы «как откровенная провокация». По словам Рябкова, США пытались поставить РФ «перед фактом и провести инспекцию явочным порядком».

«США привержены соблюдению ДСНВ. Как отмечал президент [Джо] Байден, сейчас мы больше, чем когда-либо со времен холодной войны, должны работать над снижением риска гонки вооружений или новой ядерной эскалации», — ответил Пател.

По его словам, Вашингтон рассчитывает на возобновление инспекций в рамках соглашения. «Повторю то, что сказал ранее: мы продолжим пользоваться своими правами на проведение инспекций на местах в соответствии с Новым ДСНВ, одновременно считая приоритетом здоровье и безопасность персонала, осуществляющего и принимающего инспекционную деятельность», — заявил сотрудник американского внешнеполитического ведомства.

«Мы с нетерпением ожидаем продолжения выполнения этого важного договора с Российской Федерацией. Речь идет о важном инструменте [обеспечения] стабильности в двусторонних отношениях», — подчеркнул Пател.

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