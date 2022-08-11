В США заявили о приверженности выполнению СНВ-3 с Россией

Его попросили прокомментировать заявление заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова о том, что причиной вывода российских объектов из-под инспекционной деятельности в рамках ДСНВ стало намерение США провести инспекцию в ближайшие дни, а это в текущих обстоятельствах выглядело бы «как откровенная провокация». По словам Рябкова, США пытались поставить РФ «перед фактом и провести инспекцию явочным порядком».
«США привержены соблюдению ДСНВ. Как отмечал президент [Джо] Байден, сейчас мы больше, чем когда-либо со времен холодной войны, должны работать над снижением риска гонки вооружений или новой ядерной эскалации», — ответил Пател.
По его словам, Вашингтон рассчитывает на возобновление инспекций в рамках соглашения. «Повторю то, что сказал ранее: мы продолжим пользоваться своими правами на проведение инспекций на местах в соответствии с Новым ДСНВ, одновременно считая приоритетом здоровье и безопасность персонала, осуществляющего и принимающего инспекционную деятельность», — заявил сотрудник американского внешнеполитического ведомства.
«Мы с нетерпением ожидаем продолжения выполнения этого важного договора с Российской Федерацией. Речь идет о важном инструменте [обеспечения] стабильности в двусторонних отношениях», — подчеркнул Пател.