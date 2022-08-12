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17:08 (мск), источник: © РИА Новости

Путин приравнял один день службы на границе с Донбассом и Украиной к двум

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Один день службы пограничников ФСБ, охраняющих государственную границу России на участках, примыкающих к районам проведения спецоперации, будет засчитываться за два, указ об этом подписал президент России Владимир Путин.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Время непрерывного нахождения на излечении в медицинских организациях в случае получения увечья (ранения, травмы, контузии) <…> из расчета один месяц военной службы за два месяца», — также говорится в документе.

Указ распространяется на пограничников, несших службу на этих участках, в том числе с начала спецоперации 24 февраля.

В начале августа президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении статуса ветерана боевых действий пограничникам, выполнявшим задачи по отражению вооруженного вторжения на российскую территорию, а также в ходе провокаций на госгранице и в регионах, прилегающим к районам спецоперации на Украине.

Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Как заявил Владимир Путин, ее цель заключается в «защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

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