Путин приравнял один день службы на границе с Донбассом и Украиной к двум

«Время непрерывного нахождения на излечении в медицинских организациях в случае получения увечья (ранения, травмы, контузии) <…> из расчета один месяц военной службы за два месяца», — также говорится в документе.
Указ распространяется на пограничников, несших службу на этих участках, в том числе с начала спецоперации 24 февраля.
В начале августа президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении статуса ветерана боевых действий пограничникам, выполнявшим задачи по отражению вооруженного вторжения на российскую территорию, а также в ходе провокаций на госгранице и в регионах, прилегающим к районам спецоперации на Украине.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Как заявил Владимир Путин, ее цель заключается в «защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».