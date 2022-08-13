В Киеве считают, что мирные переговоры с Россией будут означать победу Москвы

«Переговоры на сегодняшний день с РФ будет означать только одно, что Россия выиграла», — сказал Подоляк.
По его словам, Украина сохраняет диалог с РФ исключительно на уровне решения вопроса обмена пленными, а также телами погибших. «У нас есть определенные диалоги на уровне штаба по освобождению пленных, обмену телами и так далее. То есть по этой гуманитарной составляющей есть диалоги», — отметил чиновник, отметив, что «нет никаких диалогов с военно-политической точки зрения».
Ранее директор департамента Северной Америки Министерства иностранных дел России Александр Дарчиев заявил, что Соединенные Штаты должны убедить президента Украины Владимира Зеленского вернуться за стол переговоров с Москвой. Дипломат считает, что такое решение Вашингтона, скорее всего, оказалось бы наиболее оптимальным. Депутат считает, что только таким образом США могли бы избежать унизительного поражения, как недавно случилось в Афганистане.