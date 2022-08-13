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16:03 (мск), источник: ТАСС

В Киеве считают, что мирные переговоры с Россией будут означать победу Москвы

КИЕВ, 13 августа. /ТАСС/. Украина не имеет мотивации возобновлять переговоры с Москвой, поскольку это будет означать победу России. Такое заявление в интервью украинскому изданию «Бабель» сделал советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2022

«Переговоры на сегодняшний день с РФ будет означать только одно, что Россия выиграла», — сказал Подоляк.

По его словам, Украина сохраняет диалог с РФ исключительно на уровне решения вопроса обмена пленными, а также телами погибших. «У нас есть определенные диалоги на уровне штаба по освобождению пленных, обмену телами и так далее. То есть по этой гуманитарной составляющей есть диалоги», — отметил чиновник, отметив, что «нет никаких диалогов с военно-политической точки зрения».

Ранее директор департамента Северной Америки Министерства иностранных дел России Александр Дарчиев заявил, что Соединенные Штаты должны убедить президента Украины Владимира Зеленского вернуться за стол переговоров с Москвой. Дипломат считает, что такое решение Вашингтона, скорее всего, оказалось бы наиболее оптимальным. Депутат считает, что только таким образом США могли бы избежать унизительного поражения, как недавно случилось в Афганистане.

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