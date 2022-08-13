Экс-министра обороны ДНР задержали в Крыму при попытке попасть на фронт

По предварительной информации, Стрелков пытался попасть на Херсонский фронт по паспорту прикрытия, который использовал во время работы в спецслужбах. Как заявил ополченец Александр Жучковский, никаких политических целей экс-министр МО ДНР не преследует.
«Все, что он хочет — принять личное участие, хоть рядовым, в русской национально-освободительной войне, которую он начал», — добавил он.
В марте сообщалось, что тесть Игоря Стрелкова погиб в окрестностях города Авдеевка. Экс-министр в комментарии к публикации написал, что в их семью пришло горе.
Стрелков был главой оборонного ведомства ДНР с мая по август 2014 года. Он участвовал в военном конфликте в Донбассе, командовал вооруженными силами ДНР.