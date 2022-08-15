Союзные войска блокировали Северск с трех сторон

«Есть движение по Северску, который блокирован как минимум с трех сторон, и просто продолжается уничтожение артподготовкой главных фортификационных сооружений. Дальше однозначно будет продвижение, вопрос — через сколько времени, никто никуда не подгоняет, никто лишние силы там терять не собирается», — сказал он.
Северск находится в 30 километрах западней Лисичанска, который союзные войска освободили в начале июля.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.