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15:13 (мск), источник: © РИА Новости

Союзные войска блокировали Северск с трех сторон

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Российская армия и подразделения ДНР и ЛНР блокировали город Северск с трех сторон, сообщил в эфире телеканала «Россия-1» глава представительства Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Есть движение по Северску, который блокирован как минимум с трех сторон, и просто продолжается уничтожение артподготовкой главных фортификационных сооружений. Дальше однозначно будет продвижение, вопрос — через сколько времени, никто никуда не подгоняет, никто лишние силы там терять не собирается», — сказал он.

Северск находится в 30 километрах западней Лисичанска, который союзные войска освободили в начале июля.

Город с населением около 11 тысяч человек находится на развилке дорог, одна из которых ведет на юг — на Бахмут, а вторая — дальше на запад, в Славянско-Краматорскую агломерацию.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.

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