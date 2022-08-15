Китай направил 30 самолетов и пять военных кораблей к Тайваню

«По состоянию на 17.00 (12.00 по мск), вооруженные силы Тайваня зафиксировали пять кораблей и 30 самолетов Народно-освободительной армии Китая, из них 15 пересекли “срединную линию” Тайваньского пролива», — говорится в сообщении оборонного ведомства острова, опубликованном в Twitter.
Отмечается, что среди военных самолетов, пересекших так называемую «срединную линию» были один противолодочный вертолет Z-9, восемь истребителей Су-30, четыре J-16 и два J-11.
По данным ведомства, Тайвань направил воздушный патруль для наблюдения за ситуацией, а также развернул зенитно-ракетные комплексы.
Делегация конгрессменов из США, возглавляемая сенатором Эдом Марки, прибыла на Тайвань в воскресенье с двухдневным визитом. Ранее сообщалось, что делегация встретится с высокопоставленными тайваньскими чиновниками, чтобы обсудить отношения США и Тайваня, региональную безопасность, торговлю и инвестиции, глобальные цепочки поставок, изменение климата и другие важные вопросы, представляющие взаимный интерес.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.