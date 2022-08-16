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12:24 (мск), источник: Газета.Ру

«Я был и подсолнухом, и снеговиком»: мэр Саянска объяснил свой костюм царя на Дне города

В Иркутской области мэр Саянска Олег Боровский на День города пришел в костюме царя. Соответствующие фотографии градоначальник опубликовал в своем Telegram-канале, после чего некоторые пользователи соцсетей раскритиковали его наряд.

Источник: Телеграм-канал «Саянск | Олег Боровский»

Как заявил «Газете.Ru» сам Боровский, образ царя Салтана мог вызвать негативную реакцию лишь у тех, у кого «с головой не все нормально».

«Я не видел, чтобы жители критиковали этот образ (царя Салтана. — “Газета.Ru”). В большинстве поддержали и одобрили, потому что это было сказочное шествие. Выбрали так. У нас были на фестивале и дядьки Черноморы, богатыри, кого только не было. Отношусь к этому положительно, вполне нормально. В Саянске на День города всегда проходят костюмированные шествия. Я был и капитаном, и подсолнухом, и снеговиком, и Дедом Морозом. А реакция на образ тех, кто не живет в городе, меня вообще не волнует, горожане меня приняли, поняли. Праздник удался, всем было весело, все шутили. Если у кого-то с головой не все нормально, то помочь уже нечем, это уже сложно», — сказал мэр Саянска.

Боровский добавил, что городской фестиваль-шествие «В сказочном царстве, Саянском государстве» был посвящен Году культурного наследия народов России.

Мэр Саянска стал широко известен еще в апреле 2020 года, когда в период пандемии коронавируса не стал закрывать в городе магазины и сферу услуг. Он заявил, что обязан защитить своих избирателей от нищеты и безработицы.

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