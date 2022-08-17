Великобритания объяснила нарушение границы России самолетом-разведчиком

«Российский МИГ-31 совершил опасный маневр сближения с самолетом Королевских ВВС RC-135W Rivet Joint, который выполнял рутинную операцию в международном воздушном пространстве в Норвежском и Баренцевом морях 15 августа», — говорится в сообщении.
Дипломаты подчеркнули безопасность и профессионализм действий британских летчиков и добавили, что те «находились в контакте с российскими авиадиспетчерами».
15 августа Минобороны России сообщило, что британский RC-135 нарушил границу России в районе мыса Святой Нос. Тогда из состава дежурных сил противовоздушной обороны РФ был поднят в воздух истребитель МиГ-31БМ. В итоге экипаж российского истребителя вытеснил британский самолет-разведчик за пределы территории России.
На следующий день российское военное ведомство сообщило, что Великобритания подала заявку на полет самолета-разведчика RC-135 с заходом в границы России. В Минобороны назвали такой шаг «сознательной провокацией» и отметили, что все возможные последствия этих действий будут лежать исключительно на стороне Соединенного Королевства.