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14:19 (мск), источник: РБК

Берлускони предложил Италии отказаться от поставок российского газа

Нужно «покончить с зависимостью» от российского газа, которая приносит «очевидные проблемы», но до этого необходимо создать условия для альтернативных поставок, заявил Берлускони. В сентябре в Италии пройдут парламентские выборы.

Источник: AP 2022

Италии следует отказаться от российского газа прежде, чем Россия может принять решение о прекращении его поставок в страну, заявил бывший премьер, лидер партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони в интервью газете Foglio.

«Конечно, [такое решение следует принять] при условии, что за это время будут созданы условия для альтернативных поставок, что будут инвестиции в возобновляемые источники энергии. Что, по крайней мере, будут возобновлены исследования в области чистой ядерной энергетики», — сказал Берлускони в ответ на соответствующий вопрос (цитата по Sky TG24).

По словам бывшего премьера, Италии также нужны терминалы по переработке сжиженного природного газа и заводы по производству энергии из отходов.

«Тогда мы сможем покончить с зависимостью, которая доставляет нам очевидные проблемы», — заявил он.

Интервью газете Foglio Берлускони дал в преддверии выборов в парламент. На них в том числе будет участвовать его партия «Вперед, Италия». Выборы пройдут 25 сентября.

Путин и Берлускони называли друг друга друзьями. В интервью итальянской газете Corriere dell Sera в 2019 году президент России сказал, что их «связывают многолетние дружеские отношения», и назвал Берлускони «политиком мирового масштаба». Бывший премьер Италии осенью 2021 года называл Путина единственным выдающимся лидером на современной международной политической арене.

Однако после начала спецоперации России на Украине Берлускони заявил, что разочарован поведением российского президента, которого всегда считал «человеком демократии и мира».

Экс-премьер полагает, что если бы он находился у власти, то смог бы не допустить такого развития событий. После начала военных действий на Украине Берлускони, по его словам, дважды звонил Путину, но ответа не получил.

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