Берлускони предложил Италии отказаться от поставок российского газа

Италии следует отказаться от российского газа прежде, чем Россия может принять решение о прекращении его поставок в страну, заявил бывший премьер, лидер партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони в интервью газете Foglio.
«Конечно, [такое решение следует принять] при условии, что за это время будут созданы условия для альтернативных поставок, что будут инвестиции в возобновляемые источники энергии. Что, по крайней мере, будут возобновлены исследования в области чистой ядерной энергетики», — сказал Берлускони в ответ на соответствующий вопрос (цитата по Sky TG24).
По словам бывшего премьера, Италии также нужны терминалы по переработке сжиженного природного газа и заводы по производству энергии из отходов.
«Тогда мы сможем покончить с зависимостью, которая доставляет нам очевидные проблемы», — заявил он.
Путин и Берлускони называли друг друга друзьями. В интервью итальянской газете Corriere dell Sera в 2019 году президент России сказал, что их «связывают многолетние дружеские отношения», и назвал Берлускони «политиком мирового масштаба». Бывший премьер Италии осенью 2021 года называл Путина единственным выдающимся лидером на современной международной политической арене.
Экс-премьер полагает, что если бы он находился у власти, то смог бы не допустить такого развития событий. После начала военных действий на Украине Берлускони, по его словам, дважды звонил Путину, но ответа не получил.