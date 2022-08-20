Мэр Лондона заявил, что миллионы британцев зимой окажутся без тепла и еды

«Для многих речь не будет идти о выборе между отоплением и питанием — как ни прискорбно, они не смогут позволить себе ни того, ни другого», — считает он.
«Я призываю правительство прислушаться к призывам заморозить рост предельного размера счета за электроэнергию», — написал мэр британской столицы. Это, по его словам, позволит обеспечить наиболее уязвимые слои населения всем необходимым.
Хан также прокомментировал публикацию Би-би-си о том, что в Королевстве выросла доля молодых людей, которые не могут себе позволить снимать жилье: четверо из десяти британцев в возрасте до 30 лет вынуждены тратить более 30% своего дохода на аренду. «Впереди тяжелая зима с растущими счетами за электричество и инфляцией, многим будет трудно удержаться на плаву», — заявил глава города.
Стоимость энергоносителей и удобрений в Западной Европе выросла на фоне российской военной операции на Украине и ответных санкций, нарушивших цепочки поставок. В результате европейские страны столкнулись с рекордным за несколько десятков лет ростом цен, в том числе на продукты и коммунальные услуги.
Инфляция в Британии в июле составила 10,1% — это рекорд с февраля 1982 года, когда этот показатель составил 10,2%. 4 августа Банк Англии повысил процентную ставку на 0,5 п.п., до 1,75% (это самое резкое повышение за 27 лет), и спрогнозировал инфляцию на уровне 13% к концу года.
В июле долги жителей Королевства за электричество достигли рекордных £1,3 млрд. Еще в мае глава британского регулятора в сфере энергетики Ofgem предупреждал, что к октябрю около 12 млн домохозяйств могут столкнуться с так называемой топливной бедностью, при которой расходы на энергию превышают 10% доходов.