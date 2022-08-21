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05:02 (мск), источник: © РИА Новости

В посольстве прокомментировали сообщения о задержании россиян в Албании

БЕЛГРАД, 21 авг — РИА Новости. Власти Албании пока не проинформировали посольство России о задержании россиян якобы при попытке проникновения на оружейный завод в городе Грамши, заявили РИА Новости в дипмиссии.

Источник: AP 2022

Директор завода Лоренц Зани ранее заявил порталу Albanian Daily news, что три человека пытались подойти к объекту, но были замечены военными, после чего произошла стычка, в ходе которого двое военных пострадали после того, как один из иностранцев применил некий спрей.

«До посольства и консула местные власти подобную информацию не доводили. Информацию о якобы имевшем место инциденте видим только в албанских СМИ», — заявили РИА Новости в посольстве.

По информации Albanian Daily news, задержанные — двое мужчин и одна женщина — находятся в полицейском участке области Эльбасан. Местная прокуратура начала расследование, в котором участвуют антитеррористическое подразделение и спецслужбы.

Как, в свою очередь, передает агентство Рейтер со ссылкой на минобороны Албании, якобы задержаны два россиянина и один украинец. Имена россиян называет Albanian Daily news — по его данным, это 33-летняя Светлана Тимофеева и 23-летний Михаил Зорин.

По информации ведомства, один из россиян, предположительно, зашел на территорию завода и пытался провести фотосъемку.

Премьер-министр Албании Эди Рама заявил, что трое задержанных «подозреваются в шпионаже».

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