В посольстве прокомментировали сообщения о задержании россиян в Албании

Директор завода Лоренц Зани ранее заявил порталу Albanian Daily news, что три человека пытались подойти к объекту, но были замечены военными, после чего произошла стычка, в ходе которого двое военных пострадали после того, как один из иностранцев применил некий спрей.
«До посольства и консула местные власти подобную информацию не доводили. Информацию о якобы имевшем место инциденте видим только в албанских СМИ», — заявили РИА Новости в посольстве.
По информации Albanian Daily news, задержанные — двое мужчин и одна женщина — находятся в полицейском участке области Эльбасан. Местная прокуратура начала расследование, в котором участвуют антитеррористическое подразделение и спецслужбы.
Как, в свою очередь, передает агентство Рейтер со ссылкой на минобороны Албании, якобы задержаны два россиянина и один украинец. Имена россиян называет Albanian Daily news — по его данным, это 33-летняя Светлана Тимофеева и 23-летний Михаил Зорин.
По информации ведомства, один из россиян, предположительно, зашел на территорию завода и пытался провести фотосъемку.
Премьер-министр Албании Эди Рама заявил, что трое задержанных «подозреваются в шпионаже».