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21 августа, источник: РИА Новости

В Севастополе вновь сработали системы ПВО

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг — РИА Новости. Системы ПВО снова сработали в Севастополе, отработали в Казачке и в районе мыса Херсонес, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Источник: РИА "Новости"

До этого в воскресенье сообщалось, что противовоздушная оборона отработала по объектам на подлете к аэродрому Бельбек со стороны Евпатории.

«Прошу сохранять спокойствие. Системы ПВО отработали в Казачке и в районе Мыса Херсонес», — написал Развожаев в своем Telegram-канале.

При этом губернатор подчеркнул, что в некоторых пабликах пишут, что в Казачке сработал сигнал воздушной тревоги — звучит сирена.

«Это прозвучал в воинской части сигнал о режиме боевой готовности. Это “внутренний” сигнал. В случае реальной опасности будет включено городское оповещение по всем каналам информации», — подчеркнул губернатор.

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