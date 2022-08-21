21 августа, источник: РИА Новости
В Севастополе вновь сработали системы ПВО
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг — РИА Новости. Системы ПВО снова сработали в Севастополе, отработали в Казачке и в районе мыса Херсонес, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
До этого в воскресенье сообщалось, что противовоздушная оборона отработала по объектам на подлете к аэродрому Бельбек со стороны Евпатории.
«Прошу сохранять спокойствие. Системы ПВО отработали в Казачке и в районе Мыса Херсонес», — написал Развожаев в своем Telegram-канале.
При этом губернатор подчеркнул, что в некоторых пабликах пишут, что в Казачке сработал сигнал воздушной тревоги — звучит сирена.
«Это прозвучал в воинской части сигнал о режиме боевой готовности. Это “внутренний” сигнал. В случае реальной опасности будет включено городское оповещение по всем каналам информации», — подчеркнул губернатор.