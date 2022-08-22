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09:57 (мск), источник: © РИА Новости

Нахамивший волонтерам сын депутата снялся с выборов на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 авг — РИА Новости. Сын действующего депутата думы Асбеста Егор Александрин после скандала с волонтерами снял свою кандидатуру с выборов, а его отец отказался от поста замглавы городского отделения «Единой России», сообщил РИА Новости представитель свердловского реготделения партии Максим Бестфатер.

Источник: © РИА Новости

Ранее волонтер Асбестовского автоклуба опубликовала в соцсетях видео, на котором 21-летний Александрин начал хамить ей и другим ее коллегам, называя их «грязью», а себя «человеком». Машины волонтеров юный самовыдвиженец назвал «ведрами» и приказал им уехать.

На скандал обратил внимание глава региона Евгений Куйвашев, отметивший, что молодой человек «заслуживает только подзатыльников», а в парламенте ему «делать нечего».

«Александрин-младший к партии никакого отношения не имеет, свою кандидатуру с выборов снимает. Александрин-старший уходит с должности заместителя секретаря местного отделения по собственному желанию, он подал соответствующие документы в местный политсовет. Но он по-прежнему является нашим кандидатом на местных выборах в Асбесте», — сказал Бестфатер.

Согласно информации «ГАС Выборы», 21-летний Егор Александрин был зарегистрирован в качестве кандидата-самовыдвиженца на выборы депутатов думы Асбестовского городского округа восьмого созыва.

Местом его работы указан крупный производитель щебня, компания «Уральский хризотил», должность — менеджер по продажам департамента нерудных строительных материалов.

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