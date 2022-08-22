Нахамивший волонтерам сын депутата снялся с выборов на Урале

Ранее волонтер Асбестовского автоклуба опубликовала в соцсетях видео, на котором 21-летний Александрин начал хамить ей и другим ее коллегам, называя их «грязью», а себя «человеком». Машины волонтеров юный самовыдвиженец назвал «ведрами» и приказал им уехать.
На скандал обратил внимание глава региона Евгений Куйвашев, отметивший, что молодой человек «заслуживает только подзатыльников», а в парламенте ему «делать нечего».
«Александрин-младший к партии никакого отношения не имеет, свою кандидатуру с выборов снимает. Александрин-старший уходит с должности заместителя секретаря местного отделения по собственному желанию, он подал соответствующие документы в местный политсовет. Но он по-прежнему является нашим кандидатом на местных выборах в Асбесте», — сказал Бестфатер.
Согласно информации «ГАС Выборы», 21-летний Егор Александрин был зарегистрирован в качестве кандидата-самовыдвиженца на выборы депутатов думы Асбестовского городского округа восьмого созыва.
Местом его работы указан крупный производитель щебня, компания «Уральский хризотил», должность — менеджер по продажам департамента нерудных строительных материалов.