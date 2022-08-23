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17:11 (мск), источник: © РИА Новости

Киев разорвал соглашение с Москвой о параллельной работе энергосистем

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Киев разорвал соглашение с Москвой о работе энергетических систем, сообщил в Telegram представитель украинского правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.

Источник: © РИА Новости

«Прекращено действие соглашения между кабинетом министров Украины и правительством России о мерах по обеспечению параллельной работы объединенной энергетической системы Украины и единой энергетической системы России, заключенного 12.07.2012», — говорится в публикации.

Так, документ предусматривал, что стороны должны обеспечивать надлежащее технические состояние электрических сетей и координировать планирование параллельной работы энергосистем.

Экономические и политические отношения между Россией и Украиной находятся «на нуле». Многие двусторонние проекты свернули по инициативе Киева после государственного переворота 2014 года. Украина перестала напрямую закупать российский газ, прекратила импорт электроэнергии. Между странами нет регулярного авиасообщения. Гражданам России, фактически, не разрешен въезд на Украину. Киевские власти разорвали большое количество двусторонних соглашений, включая Договор о дружбе, партнерстве и сотрудничестве от 31 мая 1997 года.

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