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05:13 (мск), источник: © РИА Новости

Посол России сообщил о влиянии санкций на проверки в рамках ДСНВ

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Заявления Госдепа США о том, что антироссийские санкции не препятствуют инспекциям в рамках Договора о мерах по дальнейшему сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), расходятся с действительностью, заявил посол РФ в Штатах Анатолий Антонов.

Источник: РИА "Новости"

Ранее официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс заявил, что американские санкции не мешают специалистам из России проводить инспекции на американских объектах в рамках ДСНВ.

«Этот процесс (проведения проверок) был серьёзно осложнён введёнными Вашингтоном антироссийскими санкциями. Отсутствие нормального авиационного сообщения с США, закрытие американскими союзниками воздушного пространства для пролёта российских самолётов, проблемы с получением транзитных виз для членов инспекционных групп и лётных экипажей — все это создает условия, при которых осуществление нами проверок на территории Соединенных Штатов затруднено… Заявления госдепартамента об обратном не соответствуют действительности», — подчеркнул Антонов.

По его словам, Россия продолжает работать с США над устранением имеющихся проблем по вопросу инспекций в рамках ДСНВ.

Вашингтон должен не на словах, а на деле продемонстрировать приверженность Договору и добросовестное отношение к своим обязательствам.

Анатолий Антонов
посол России в США

ДСНВ-3, единственный российско-американский режим контроля над ядерным оружием, истекает в 2026 году. Россия и США начали согласование параметров будущего договора об ограничении ядерных вооружений, но прервали диалог после начала военной спецоперации на Украине.

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