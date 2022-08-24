Посол России сообщил о влиянии санкций на проверки в рамках ДСНВ

Ранее официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс заявил, что американские санкции не мешают специалистам из России проводить инспекции на американских объектах в рамках ДСНВ.
«Этот процесс (проведения проверок) был серьёзно осложнён введёнными Вашингтоном антироссийскими санкциями. Отсутствие нормального авиационного сообщения с США, закрытие американскими союзниками воздушного пространства для пролёта российских самолётов, проблемы с получением транзитных виз для членов инспекционных групп и лётных экипажей — все это создает условия, при которых осуществление нами проверок на территории Соединенных Штатов затруднено… Заявления госдепартамента об обратном не соответствуют действительности», — подчеркнул Антонов.
По его словам, Россия продолжает работать с США над устранением имеющихся проблем по вопросу инспекций в рамках ДСНВ.
ДСНВ-3, единственный российско-американский режим контроля над ядерным оружием, истекает в 2026 году. Россия и США начали согласование параметров будущего договора об ограничении ядерных вооружений, но прервали диалог после начала военной спецоперации на Украине.