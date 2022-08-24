Шойгу назвал замедление темпов наступления сознательным решением

«В ходе спецоперации мы строго соблюдаем нормы гуманитарного права. Удары наносятся высокоточным оружием по объектам военной инфраструктуры Вооруженных сил Украины — пунктам управления, аэродромам, складам, укрепрайонам, объектам военно-промышленного комплекса. При этом делается все, чтобы избежать жертв среди мирных граждан. Безусловно, это замедляет темпы наступления, но мы идем на это сознательно», — сказал Шойгу в среду.
«Оказываем гуманитарную помощь, восстанавливаем инфраструктуру и системы жизнеобеспечения», — сообщил министр обороны РФ.
Вместе с тем, отметил он, «украинские военные формирования применяют тактику выжженной земли, грубо нарушают международные нормы, действуют как террористы».
«Они используют жилые застройки, школы, больницы, детские сады в качестве огневых позиций, размещают в них танки и артиллерию, прикрываются населением как живым щитом. Целенаправленно обстреливают и дистанционно минируют противопехотными минами “Лепесток” населенные пункты с явной целью нанесения как можно большего ущерба гражданским лицам и инфраструктуре», — сказал Шойгу.