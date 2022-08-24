WP: Зеленский в феврале был не против подать в отставку для прекращения конфликта

«Я не пытаюсь держаться за власть. Если вопрос только в том, чтобы мне уйти и это остановит кровопролитие, то я только за. Я уйду прямо сейчас. Я стал заниматься политикой не для этого, и я уйду, когда вы скажете, если это остановит войну», — говорил, как отмечает издание, украинский президент западным официальным лицам.
Для предотвращения возникновения «вакуума власти», отмечали они, президенту следует обеспечить собственную безопасность. Зеленский тогда подозревал, что некоторые его зарубежные собеседники хотели лишь того, чтобы конфликт завершился как можно быстрее. «Из всех, кто мне звонил, не было никого, кто бы верил, что мы продержимся», — говорил, согласно изданию, президент Украины.
24 февраля, через несколько часов после начала спецоперации, ситуацию Зеленскому, находившемуся тогда в бункере под землей, изложил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Тогда он говорил, что все партнеры Киева считают, что Украине «будет очень тяжело», а шансы на успех «почти равны нулю».
По словам советника офиса президента Украины Алексея Арестовича, президентская охрана советовала Зеленскому покинуть Киев и перебраться затем, возможно, в западную часть Украины. Такой же совет украинскому лидеру давал и сам Арестович, пишет газета. В течение первого дня, как указал Арестович, «разбирающиеся в военном деле люди» подходили к президенту и говорили, что украинские войска не смогут «продержаться». В ответ на это и подобные заявления Зеленский реагировал вспыльчиво и попросил представителей своего окружения не говорить ему ничего подобного.