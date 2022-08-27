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17:53 (мск), источник: © РИА Новости

Казахстан приостановит экспорт военной продукции

НУР-СУЛТАН, 27 авг — РИА Новости. Казахстан временно остановит поставки военной продукции за рубеж, сообщила пресс-служба правительства республики. Такое решение принято на заседании комиссии по вопросам оборонной промышленности, которое провел премьер Алихан Смаилов.

Источник: © РИА Новости

«Участники рассмотрели предложение Министерства индустрии и инфраструктурного развития приостановить экспорт вооружения, военной техники и продукции военного назначения до конца августа 2023 года. Данное предложение членами комиссии было поддержано», — говорится в сообщении.

Участники заседания обсудили планы ревизии юридических лиц, имеющих лицензии, и внесения изменений в закон о разрешениях и уведомлениях.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 22 августа провел заседание Совета безопасности, члены которого рассмотрели вопросы производства и закупок вооружений, а также экспортного контроля в этой сфере. По итогам встречи глава государства дал ряд поручений.

Сайт stopfake.kz, созданный при поддержке Министерства информации республики, 10 августа сообщал, что в социальных сетях публикуются сведения о якобы закупках казахстанской военной техники Великобританией для поставок Украине. Министерство индустрии эту информацию опровергло.

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