Казахстан приостановит экспорт военной продукции

«Участники рассмотрели предложение Министерства индустрии и инфраструктурного развития приостановить экспорт вооружения, военной техники и продукции военного назначения до конца августа 2023 года. Данное предложение членами комиссии было поддержано», — говорится в сообщении.
Участники заседания обсудили планы ревизии юридических лиц, имеющих лицензии, и внесения изменений в закон о разрешениях и уведомлениях.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 22 августа провел заседание Совета безопасности, члены которого рассмотрели вопросы производства и закупок вооружений, а также экспортного контроля в этой сфере. По итогам встречи глава государства дал ряд поручений.
Сайт stopfake.kz, созданный при поддержке Министерства информации республики, 10 августа сообщал, что в социальных сетях публикуются сведения о якобы закупках казахстанской военной техники Великобританией для поставок Украине. Министерство индустрии эту информацию опровергло.