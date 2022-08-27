Путин запретил выдворять из России граждан ДНР, ЛНР и Украины

«В отношении граждан Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины <…> не принимаются решения: об административном выдворении за пределы Российской Федерации; <…> о депортации; о неразрешении въезда в Российскую Федерацию или нежелательности пребывания в Российской Федерации; о сокращении срока временного пребывания в Российской Федерации», — говорится в документе.
Под действие указа не подпадают лица, освобождающиеся из мест лишения свободы, или создающие угрозу национальной безопасности России, поддерживающие террористическую деятельность, посягающие на общественный порядок и безопасность.
Этим же указом президент дал гражданам ДНР, ЛНР и Украины право находиться в России без ограничения срока пребывания при условии «прохождения ими <…> обязательной государственной дактилоскопической регистрации, фотографирования, а также медицинского освидетельствования на наличие или отсутствие факта употребления ими наркотических средств».
Масштабная эвакуация гражданского населения из республик Донбасса началась на фоне обострения обстановки в середине февраля. Впоследствии Россия признала суверенитет ДНР и ЛНР, а 24 февраля начала на Украине специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации.