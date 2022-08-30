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05:45 (мск), источник: Коммерсантъ

Китай потребовал от США остановить поставки оружия на Тайвань

Продажа США оружия Тайваню должна быть остановлена, так как это нарушает принцип «одного Китая», заявил пресс-секретарь посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй. Ранее газета Politico сообщила, что администрация Джо Байдена планирует попросить Конгресс одобрить продажу Тайваню оружия на сумму $1,1 млрд.

Источник: AP 2022

«Продажа США вооружений Тайваню грубо нарушает принцип “одного Китая” и положения трех совместных коммюнике Китая и США, поощряет выступающие за “независимость Тайваня” сепаратистские силы и усиливает напряженность в Тайваньском проливе. Американская сторона должна незамедлительно прекратить продажу вооружений Тайваню и военные контакты с ним», — заявил пресс-секретарь посольства в разговоре с ТАСС.

Китай уже требовал от США прекратить поставки оружия Тайваню после того, как 16 июля Госдепартамент одобрил продажу Тайваню оборудования и запчастей для ремонта военной техники на общую сумму $108 млн. После этого Китай ввел санкции против двух американских оборонных предприятий Raytheon Technologies и Lockheed Martin.

Оружие на Тайвань продавалось и предыдущей администрацией США: в 2020 году полуострову продали три крупных партий вооружений, в том числе РСЗО HIMARS. В 2019 году Госдепартамент США разрешил продажу Тайваню оружия на $2,2 млрд.

Анастасия Ларина

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