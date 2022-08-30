Times: на посту премьера Британии Трасс увеличит добычу нефти в Северном море

По информации газеты, случае победы на выборах госпожа Трасс будет побуждать компании больше инвестировать в другие месторождения Британии для увеличения добычи энергоносителей. Вместе с тем опрошенные газетой эксперты отмечают, что этот шаг не снизит цены на энергоносители в США.
Власти Великобритании в рамках перехода к возобновляемым источникам энергии планировали отказаться от разработки месторождений в Северном море. Однако в феврале 2022 года замминистра энергетики королевства Грег Хэндс заявил, что лицензии на добычу в Северном море продолжат выдавать, поскольку страна нуждается в инвестициях.
На прошлой неделе стоимость электроэнергии в странах Евросоюза достигло исторического максимума в €700 за 1 МВт•ч. В Великобритании цены на электроэнергию по сравнению с 2021 годом выросли в семь раз. В июне Великобритания впервые в истории не импортировала российские энергоносители. По мнению Лиз Трасс, энергетический кризис в Великобритании продлится несколько лет.