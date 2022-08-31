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13:23 (мск), источник: ТАСС

Песков заявил, что у Путина очень крепкий «бэкграунд доверия» среди россиян

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин заработал очень крепкий «бэкграунд доверия» среди населения страны.

Источник: РИА "Новости"

«Я помню, когда Путин был премьер-министром, это был год, когда были [природные] пожары. Он приехал в село, это было достаточно большое село, которое выгорело дотла, и он общался с жителями этого села, которые были в тяжелейшем состоянии. Они лишились всего: документов, жилья, школ, одежды, еды. И Путин один их убедил, что через буквально два месяца все будет стоять. И он это сделал», — сказал Песков в среду на просветительском марафоне Российского общества «Знание».

Но для того, чтобы иметь эту силу убеждения, надо не только разбираться, что реализуемо, что нет. Нужно иметь бэкграунд с точки зрения доверия. У Путина этот бэкграунд заработанный и очень крепкий. Люди знают, что если он говорит, он это делает.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России

По словам Пескова, умение убеждать используется зачастую в самых тяжелых ситуациях. Он не согласился со словами одной из слушательниц марафона, что нужно придерживаться мнения большинства для обучения навыкам убеждения. «Это зависит от харизмы, степени ответственности человека. Ведь вы используете умение убеждать в самых тяжелых ситуациях», — подчеркнул Песков.

Отвечая на вопрос про манипуляцию, Песков отметил, что все люди сталкиваются с манипуляцией, когда речь идет об убеждении. «Чаще всего сталкиваются с манипуляциями те, кто имеет какие-то недобросовестные позывы. Скажем так, безобидные манипуляции были, есть и будут всегда, поэтому относитесь к этому с пониманием. На каждую силу убеждения есть сила контр-убеждения, используйте ее», — пояснил пресс-секретарь президента.

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