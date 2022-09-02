Казахстанские парламентарии предложили вернуть столице название Астана

По мнению парламентариев, новое название города не принял народ Казахстана, а называть географические объекты при жизни человека в его честь — некорректно.
«Считаем неправильным, когда при жизни человека его именем называется город, к тому же народ также не принял новое название столицы. Поэтому будет исторически справедливым вернуть прежнее название столицы — Астана, которое в свое время было предложено первым президентом», — говорится в заявлении депутатской группы, цитируемом изданием Tengrinews.
Парламентарии также выступили в поддержку анонсированных ранее президентом республики реформ и перехода «к демократической модели управления». «Сегодня, когда в мире наблюдаются другие тенденции, ограничение президентских полномочий одним семилетним сроком без права переизбрания показывает твердость нашего курса на демократизацию», — говорится в сообщении.
Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев утвердил новое название столицы Нур-Султан в марте 2019 года. Астана была переименована в честь первого казахстанского президента Нурсултана Назарбаева. 1 сентября господин Токаев провозгласил новый либеральный экономический курс в стране и анонсировал ряд политических реформ, в частности — пересмотр сроков действия полномочий президента республики.