07:21 (мск), источник: Московский комсомолец
Трамп прокомментировал американские выборы цитатой Ленина
Экс-президент США Дональд Трамп, комментируя ситуацию с прозрачностью выборов, использовал цитату Владимира Ленина.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Трамп на встрече со сторонниками в штате Пенсильвания напомнил высказывание Ленина о том, что «Тот, кто считает голоса, гораздо важнее кандидата», и заявил, что эта фраза четко отражает ситуацию в стране.
Трамп также в очередной раз заявил, что у него украли победу на выборах 2020 года, и предложил провести их заново.
Ранее Трамп говорил, что главная угроза интересам США исходит не от России и Китая, а от собственных политиков, и Республиканской партии необходимо вернуть контроль над Конгрессом на промежуточных выборах в 2022 году. До обысков в своем имении и обвинений в незаконном хранении секретных документов он также высказывался по поводу предстоящих выборов президента США в 2024 году, заявив о планах «вернуть Белый дом».
По итогам выборов президента США за Дональда Трампа проголосовало более 70 млн американцев, что является рекордным показателем для кандидата, проигравшего выборы.