Песков: участие Путина в саммите G20 зависит от мер безопасности

«Для того чтобы принять решение о формате нашего участия, притом что приглашение на высшем уровне имеется, за что мы признательны стране-организатору предстоящего саммита, будут приниматься во внимание все факторы, в том числе факторы безопасности, конечно», — рассказал Песков в эфире «Москва. Кремль. Путин», его фрагмент опубликовал Павел Зарубин в своем Telegram.
19 августа президент Индонезии Джоко Видодо (Индонезия — страна-организатор саммита G20 в 2022 году) сообщил, что Владимир Путин хочет лично принять участие в саммите на острове Бали в ноябре. Саммит пройдет с 15 по 16 ноября. В офисе президента Украины говорили, что Владимир Зеленский прибудет на саммит в случае присутствия на нем Владимира Путина.