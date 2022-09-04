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10:19 (мск), источник: Коммерсантъ

Песков: участие Путина в саммите G20 зависит от мер безопасности

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в принятии решения об участии Владимира Путина в саммите G20 будут учитываться «все факторы». По его словам, в том числе будут учитываться «факторы безопасности».

Источник: Reuters

«Для того чтобы принять решение о формате нашего участия, притом что приглашение на высшем уровне имеется, за что мы признательны стране-организатору предстоящего саммита, будут приниматься во внимание все факторы, в том числе факторы безопасности, конечно», — рассказал Песков в эфире «Москва. Кремль. Путин», его фрагмент опубликовал Павел Зарубин в своем Telegram.

19 августа президент Индонезии Джоко Видодо (Индонезия — страна-организатор саммита G20 в 2022 году) сообщил, что Владимир Путин хочет лично принять участие в саммите на острове Бали в ноябре. Саммит пройдет с 15 по 16 ноября. В офисе президента Украины говорили, что Владимир Зеленский прибудет на саммит в случае присутствия на нем Владимира Путина.

Анастасия Ларина

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