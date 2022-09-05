Путин возложил вину за ситуацию в Донбассе на киевский режим

«Та трагедия, которая сейчас происходит на Донбассе — это результат деятельности националистического, неонацистского режима, который в 2014 силой захватил власть, а затем развернул боевые действия на Донбассе. Дважды проводил крупные военные операции с использованием артиллерии, авиации, техники тяжелой и так далее. И вот это все происходит до сих пор», — сказал Путин на встрече с участниками Всероссийского молодежного экологического форума «Экосистема. Заповедный край».
Он отметил, что долг России — оказать помощь жителям Донбасса. «Наш долг — оказать помощь этим людям. И Россия это делает. Все наши попытки мирным способом эту проблему разрешить увенчались неудачей из-за позиций киевского режима», — сказал президент РФ.
Глава государства отметил храбрость российских военных, защищающих жителей Донбасса. «Меня поражает мужество этих людей», — заявил Путин.