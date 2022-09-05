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13:26 (мск), источник: © РИА Новости

Путин возложил вину за ситуацию в Донбассе на киевский режим

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 сен — РИА Новости. Трагедия в Донбассе — результат деятельности неонацистского режима, все попытки решить вопрос мирным путем не увенчались успехом, заявил президент РФ Владимир Путин.

Спецоперация на Украине
Источник: Reuters

«Та трагедия, которая сейчас происходит на Донбассе — это результат деятельности националистического, неонацистского режима, который в 2014 силой захватил власть, а затем развернул боевые действия на Донбассе. Дважды проводил крупные военные операции с использованием артиллерии, авиации, техники тяжелой и так далее. И вот это все происходит до сих пор», — сказал Путин на встрече с участниками Всероссийского молодежного экологического форума «Экосистема. Заповедный край».

Он отметил, что долг России — оказать помощь жителям Донбасса. «Наш долг — оказать помощь этим людям. И Россия это делает. Все наши попытки мирным способом эту проблему разрешить увенчались неудачей из-за позиций киевского режима», — сказал президент РФ.

Глава государства отметил храбрость российских военных, защищающих жителей Донбасса. «Меня поражает мужество этих людей», — заявил Путин.

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