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14:43 (мск), источник: ТАСС

Новым премьером Британии стала Лиз Трасс

ЛОНДОН, 5 сентября. /ТАСС/. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс победила в борьбе за пост лидера правящей Консервативной партии. Об этом было объявлено в понедельник по итогам внутрипартийного голосования.

Источник: AFP 2022

За кандидатуру 47-летней Трасс отдали голоса 81 326 рядовых членов Консервативной партии. Ее оппонент, 42-летний бывший министр финансов Риши Сунак, получил 60 399 голосов. Таким образом, на правах лидера правящей партии Трасс уже 6 сентября сменит Бориса Джонсона на посту премьер-министра и назначит новый состав правительства.

Трасс станет 56-м премьером Великобритании (или 78-м с учетом тех, кто занимал эту должность более одного раза) и 15-м за время правления королевы Елизаветы II. Она же станет третьей женщиной во главе кабинета министров после Маргарет Тэтчер (возглавляла кабмин с 1979 по 1990 год) и Терезы Мэй (с 2016 по 2019 год).

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