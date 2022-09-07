Ученые разработали устройство, которое делает топливо из воздуха Аппарат собирает влагу и расщепляет ее на водород и кислород
Фоторепортажи
7Дворец и опенспейс: 7 необычных школ со всего мира
15Шквальный огонь: как тушат пожары в Рязанской области
Спецоперация на Украине
21:36 (мск), источник: РБК

Германия заявила о почти достигнутом пределе поставок оружия Украине

Германия не прекратит поддерживать Украину, хотя уже приблизилась к пределу возможных поставок вооружений, заявила министр обороны ФРГ Кристин Ламбрехт. Сообщение об этом появилось в Twitter немецкого военного ведомства.

Источник: AP 2022

«Мы не перестанем поддерживать Украину! С этой помощью мы частично дошли до предела, но останемся гарантированно надежным партнером по [Североатлантическому] альянсу», — сказала она.

Ранее глава немецкого МИДа Анналена Бербок констатировала, что поставки вооружений из Германии на Украину идут «по тонкой грани» в связи с нехваткой запасов оружия у бундесвера.

Однако Бербок также заявила, что Берлин будет оказывать Киеву денежную и военную помощь столько, сколько потребуется.

Заявление Ламбрехт было сделано во время обсуждения в бундестаге бюджета Минобороны на следующий год. На сайте немецкого парламента говорится, что в следующем году расходы ведомства немного снизятся по сравнению с нынешним и составят €50,1 млрд (в 2022-м — €50,4 млрд).

Из этой суммы около €19 млрд планируют потратить на закупки и на содержание объектов, а на персонал — более €20 млрд.

На €8 млрд из €19 млрд намерены закупить самолеты, корабли, боевые машины и боеприпасы.

Помимо военной помощи Германия и Евросоюз оказывают другую поддержку Украине. 7 сентября канцлер Олаф Шольц провел переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским, который поблагодарил Шольца за выделение €5 млрд макрофинансовой помощи, а также указал на необходимость сформировать программу помощи по линии МВФ.

Следите за развитием темы Военная операция на Украине
 «Очередной наглый обман»: Путин сделал заявление, касающееся Запада
Собчак вызвали в полицию после интервью о Никите Михалкове
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта