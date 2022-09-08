Берлускони предложил вместе с Меркель стать посредником по Украине

«С Меркель я хотел бы попытаться стать посредниками, чтобы положить конец конфликту между Украиной и Россией» — заявил он.
«Мне кажется, что он абсолютно способен противостоять санкциям и ограничению цены на газ», — заключил Берлускони.
Ранее бывший украинский посол в Германии Андрей Мельник заявил, что Меркель могла бы стать посредником между Россией и Украиной для урегулирования вооруженного конфликта, несмотря на критику за ее «катастрофическую политику» в отношении официальной Москвы.
По словам украинского дипломата, Меркель могла бы «внести свой вклад», когда власти России займутся поиском выхода из кризиса.
«Ангела Меркель — одна из очень, очень немногих личностей, которые слишком хорошо знают Путина. Пожалуй, даже единственный в мире!» — заключил Мельник.
После начала спецоперации на Украине экс-канцлер Германии осудила действия России, назвав эту ситуацию «вопиющим подрывом» международного права в Европе, для которого «нет оправдания».
«В моем представлении я не должна делать вещи, о которых меня не просит германское правительство», — сказала Меркель в начале июня. Она отметила, что не планирует связываться с Путиным. По ее мнению, такие переговоры «не принесут пользы».