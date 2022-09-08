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Спецоперация на Украине
01:25 (мск), источник: РБК

Берлускони предложил вместе с Меркель стать посредником по Украине

Лидер партии «Вперед, Италия», бывший премьер-министр страны Сильвио Берлускони предложил выступить вместе с экс-канцлером Германии Ангелой Меркель посредниками для урегулирования конфликта на Украине, передает Corriere.

Источник: AP 2022

«С Меркель я хотел бы попытаться стать посредниками, чтобы положить конец конфликту между Украиной и Россией» — заявил он.

Экс-премьер Италии добавил, что в настоящее время не видит «никаких экономических потерь для [президента России Владимира] Путина».

«Мне кажется, что он абсолютно способен противостоять санкциям и ограничению цены на газ», — заключил Берлускони.

Ранее бывший украинский посол в Германии Андрей Мельник заявил, что Меркель могла бы стать посредником между Россией и Украиной для урегулирования вооруженного конфликта, несмотря на критику за ее «катастрофическую политику» в отношении официальной Москвы.

По словам украинского дипломата, Меркель могла бы «внести свой вклад», когда власти России займутся поиском выхода из кризиса.

Он предположил, что Путин все еще уважает ее.

«Ангела Меркель — одна из очень, очень немногих личностей, которые слишком хорошо знают Путина. Пожалуй, даже единственный в мире!» — заключил Мельник.

После начала спецоперации на Украине экс-канцлер Германии осудила действия России, назвав эту ситуацию «вопиющим подрывом» международного права в Европе, для которого «нет оправдания».

Она допускала возможное участие в урегулировании конфликта, указывая, что пока об этом ее власти Германии не просили.

«В моем представлении я не должна делать вещи, о которых меня не просит германское правительство», — сказала Меркель в начале июня. Она отметила, что не планирует связываться с Путиным. По ее мнению, такие переговоры «не принесут пользы».

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