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14:28 (мск), источник: © РИА Новости

Запад находится в панике из-за роста цен, заявил Эрдоган

АНКАРА, 8 сен — РИА Новости. Западные страны на фоне растущих цен находятся в панике в преддверии грядущей зимы, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции в Хорватии.

Источник: Reuters

«Есть тема энергетического кризиса, цены растут. Сейчас Запад находится в панике относительно того, как проведет нынешнюю зиму. В панике относительно того, что будет делать. Надеюсь, что разумными шагами мы переживем эти испытания», — сказал глава турецкого государства.

Ранее Эрдоган отмечал, что Россия — не та страна, которую можно недооценивать.

Он напомнил, что цены на энергоресурсы подскочили после того, как Москва сократила поставки, но ни одна западная страна не подумала об этом заранее, а теперь «все в задумчивости».

После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США.

На саммите в июне лидеры стран «Большой семерки» подтвердили намерение снизить зависимость от российских энергоносителей и предварительно договорились об ограничении цен на нефть и газ. О необходимости ввести потолок стоимости голубого топлива заявляла и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Как накануне подчеркнул Владимир Путин, Москва прекратит поставлять газ и нефть зарубежным странам, если это будет противоречить ее интересам. Он также напомнил об обязательствах по контрактам, которые есть у заключивших их сторон. Если Запад нарушит договоренности, руководствуясь политическими мотивами, то Россия в ответ остановит прокачку энергоресурсов, заявил президент.

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