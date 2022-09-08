Запад находится в панике из-за роста цен, заявил Эрдоган

«Есть тема энергетического кризиса, цены растут. Сейчас Запад находится в панике относительно того, как проведет нынешнюю зиму. В панике относительно того, что будет делать. Надеюсь, что разумными шагами мы переживем эти испытания», — сказал глава турецкого государства.
Ранее Эрдоган отмечал, что Россия — не та страна, которую можно недооценивать.
После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США.
На саммите в июне лидеры стран «Большой семерки» подтвердили намерение снизить зависимость от российских энергоносителей и предварительно договорились об ограничении цен на нефть и газ. О необходимости ввести потолок стоимости голубого топлива заявляла и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Как накануне подчеркнул Владимир Путин, Москва прекратит поставлять газ и нефть зарубежным странам, если это будет противоречить ее интересам. Он также напомнил об обязательствах по контрактам, которые есть у заключивших их сторон. Если Запад нарушит договоренности, руководствуясь политическими мотивами, то Россия в ответ остановит прокачку энергоресурсов, заявил президент.