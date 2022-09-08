Кешбэк за отпуск: как он работает и сколько можно вернутьВозврат части денег за отдых на Дальнем Востоке хотят увеличить
Фоторепортажи
16Шииты захватили правительственный дворец в Ираке
10Дым от рязанских пожаров достиг Москвы
Спецоперация на Украине
16:46 (мск), источник: РБК

Дети Елизаветы II приехали к королеве после сообщений о ее здоровье

Все четверо детей королевы, в том числе наследник британского престола принц Уэльский Чарльз, прибыли в замок Балморал. Ранее в Букингемском дворце сообщили, что состояние здоровья Елизаветы II вызывает беспокойство врачей.

Источник: AP 2022

Наследник британского престола принц Уэльский Чарльз, принцесса Анна, принц Эндрю и граф Уэссекский Эдвард прибыли в шотландский замок Балморал, где находится 96-летняя королева Великобритании Елизавета II, сообщает Би-би-си.

Ранее пресс-служба Букингемского дворца сообщила, что состояние здоровья королевы вызывает беспокойство врачей.

Репортер ITV News сообщает, что герцог и герцогиня Сассекские Гарри и Меган также выехали в замок Балморал.

Архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби заявил, что молитвы всех англичан сейчас с королевой. «Мои молитвы и молитвы людей всей Англиканской церкви и страны сегодня с Ее Величеством Королевой. Пусть Божье присутствие укрепит и утешит Ее Величество, ее семью и тех, кто заботится о ней в Балморале», — сказал он.

В мае Великобритания отметила 70-летний юбилей правления Елизаветы II.

Она занимает второе место в списке самых долго правящих монархов в истории.

В июле Букингемский дворец впервые за 10 лет изменил список обязанностей королевы, передав часть из них наследнику престола — принцу Чарльзу.

Накануне, 7 сентября, в королевской пресс-службе сообщили, что по рекомендации врачей было перенесено заседание королевского Тайного совета.

За день до этого Елизавета II приняла в шотландском замке Балморал отставку покинувшего должность главы правительства Бориса Джонсона, а затем провела аудиенцию для избранной на его пост Лиз Трасс. Королева поручила ей сформировать новое правительство, а после назначила новых министров.

Би-би-си пишет, что королевский замок Балморал является одной из любимых резиденцией королевы и в последние годы она проводит большинство своих аудиенций именно там.

Елизавета стала королевой Великобритании в возрасте 25 лет 6 февраля 1952 года после смерти своего отца, Георга VI.

Ее коронация прошла 2 июня 1953 года. Она является старейшей из правящих в мире монархов, а трон она занимает дольше, чем кто-либо еще из ныне живущих королей и королев.

В этом году Елизавета испытывала проблемы со здоровьем. В феврале она заразилась коронавирусом и жаловалась, что ей тяжело двигаться. С октября прошлого года до марта она не посещала выездные мероприятия, а в июне впервые за почти 70 лет пропустила скачки в Аскоте.

Во время загрузки произошла ошибка.
 «Очередной наглый обман»: Путин сделал заявление, касающееся Запада
Собчак вызвали в полицию после интервью о Никите Михалкове
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта