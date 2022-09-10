Премьер Польши заявил, что политика Германии нанесла огромный ущерб Европе

«Становится ясно, что энергетическая политика Германии, которой всегда хвастался Берлин, находится в руинах. Постепенный отказ от угля и атомной энергетики был преждевременным, и нам даже не нужно говорить о строительстве “Северного потока” и “Северного потока — 2” и связанной с этим зависимости от России», — отметил Моравецкий. «Политика Германии нанесла огромный ущерб Европе», — утверждал он.
«Позиция, занятая немцами, особенно в первые месяцы войны, была очень разочаровывающей. Мы убеждены, что Украина борется не только за собственное выживание, но и за свободу Европы», — сказал Моравецкий.
Россия, по утверждению главы польского правительства, «использует трубопроводы в качестве оружия», а Германия «всегда была очень снисходительна по отношению к Москве, преклоняясь перед Россией».
«Польша уже поставила [Украине] оружия на сумму более $2 млрд, 300 танков и другую тяжелую технику. Колебания, бездействие Берлина серьезно ставят под сомнение ценность союза с Германией», — подчеркнул премьер Польши. «И мы не единственные, кто так говорит. Я также слышу это от ряда других глав государств в Европе», — заключил политик.
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении на Украине специальной военной операции в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против России масштабные санкции. Западные государства нарастили поставки оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые миллиардами долларов.