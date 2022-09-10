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17:57 (мск), источник: ТАСС

Премьер Польши заявил, что политика Германии нанесла огромный ущерб Европе

БЕРЛИН, 10 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий подверг резкой критике проводимую правительством Германии политику в отношении Украины и в области энергетики, заявив, что она нанесла Европе огромный ущерб. С таким утверждением он выступил в опубликованном в субботу интервью журналу Der Spiegel.

Источник: Reuters

«Становится ясно, что энергетическая политика Германии, которой всегда хвастался Берлин, находится в руинах. Постепенный отказ от угля и атомной энергетики был преждевременным, и нам даже не нужно говорить о строительстве “Северного потока” и “Северного потока — 2” и связанной с этим зависимости от России», — отметил Моравецкий. «Политика Германии нанесла огромный ущерб Европе», — утверждал он.

Польский премьер раскритиковал позицию властей ФРГ относительно ситуации на Украине.

«Позиция, занятая немцами, особенно в первые месяцы войны, была очень разочаровывающей. Мы убеждены, что Украина борется не только за собственное выживание, но и за свободу Европы», — сказал Моравецкий.

Он отметил, что польскую сторону разочаровал тот факт, что Германия «так поздно признала свои ошибки в энергетической политике».

Россия, по утверждению главы польского правительства, «использует трубопроводы в качестве оружия», а Германия «всегда была очень снисходительна по отношению к Москве, преклоняясь перед Россией».

Касаясь вопроса кругового обмена танками с ФРГ в рамках поддержки Киева, Моравецкий заметил, что «важно не то, что написано на бумаге, а то, что реализовано на самом деле».

«Польша уже поставила [Украине] оружия на сумму более $2 млрд, 300 танков и другую тяжелую технику. Колебания, бездействие Берлина серьезно ставят под сомнение ценность союза с Германией», — подчеркнул премьер Польши. «И мы не единственные, кто так говорит. Я также слышу это от ряда других глав государств в Европе», — заключил политик.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении на Украине специальной военной операции в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против России масштабные санкции. Западные государства нарастили поставки оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые миллиардами долларов.

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