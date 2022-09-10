21:53 (мск), источник: ТАСС
Трасс и Макрон договорились совместно бороться с последствиями энергетического кризиса
Лондон и Париж также договорились продолжать сотрудничество в оборонной сфере.
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ЛОНДОН, 10 сентября. /ТАСС/. Глава правительства Великобритании Лиз Трасс провела первую телефонную беседу с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, в ходе которой они условились, что страны продолжат совместно бороться с последствиями мирового энергетического кризиса. В заявлении, распространенном канцелярией британского премьера, говорится также, что Лондон и Париж продолжат сотрудничество в оборонной сфере.
«Лидеры согласились с тем, что крепкие отношения Великобритании и Франции представляют большую ценность в момент, когда мы совместно работаем над преодолением энергетического кризиса <…>, а также сотрудничаем в сферах обороны и безопасности и по стратегическим вопросам», — указано в заявлении.
На Даунинг-стрит также отметили, что лидеры стремятся в ближайшее время провести личную встречу для обсуждения упомянутых проблем.
Новая глава британского правительства Лиз Трасс вступила в должность во вторник после отставки Бориса Джонсона.