00:37 (мск), источник: Известия
Пушилин назвал контролируемой ситуацию на линии фронта
Ситуация на линии фронта тяжелая, но контролируемая. Об этом в воскресенье, 11 сентября, заявил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
По его словам, военные ДНР по многим направлениям продвигаются вперед. Если говорить про донецкое направление, то ситуация на нем остается неизменной, а аэропорт контролируется союзными силами. На углегорском военнослужащие ДНР вывели из строя военную технику натовского образца, в том числе польскую самоходную установку. В Доброполье был также уничтожен вражеский командный пункт.
При этом боевики Украины несут большие потери, так как украинские командование бросает на передовую неподготовленный личный состав, заметил Пушилин. К тому же, у националистов отсутствуют перспективы в направлении Павловки, Никольского и Егоровки.