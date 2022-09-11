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00:37 (мск), источник: Известия

Пушилин назвал контролируемой ситуацию на линии фронта

Ситуация на линии фронта тяжелая, но контролируемая. Об этом в воскресенье, 11 сентября, заявил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

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Источник: РИА "Новости"

По его словам, военные ДНР по многим направлениям продвигаются вперед. Если говорить про донецкое направление, то ситуация на нем остается неизменной, а аэропорт контролируется союзными силами. На углегорском военнослужащие ДНР вывели из строя военную технику натовского образца, в том числе польскую самоходную установку. В Доброполье был также уничтожен вражеский командный пункт.

При этом боевики Украины несут большие потери, так как украинские командование бросает на передовую неподготовленный личный состав, заметил Пушилин. К тому же, у националистов отсутствуют перспективы в направлении Павловки, Никольского и Егоровки.

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