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11:26 (мск), источник: ТАСС

Памфилова просит подвести итоги выборов глав регионов и заксобраний не ранее 14 сентября

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома Элла Памфилова направила письмо в региональные избирательные комиссии с рекомендацией подвести официальные итоги выборов глав субъектов России и депутатов законодательных собраний не раньше 14 сентября.

Источник: РИА "Новости"

«Все вы получили мое письмо с рекомендацией не подводить итоги выборов раньше 14 сентября, раньше среды. Это касается выборов высших должностных лиц и выборов депутатов законодательных собраний, такие крупные кампании», — сказала Памфилова в информационном центре ЦИК, уточнив, что эта рекомендация затрагивает 18 регионов. Она выразила уверенность, что региональные избиркомы прислушаются к ней.

Глава ЦИК мотивировала это предложение тем, что до 14 сентября избирательные комиссии смогут «внимательнейшим образом» рассмотреть все поступившие жалобы и обращения.

«Тянуть не надо, но и суеты излишней тоже не надо», — указала Памфилова.

Председатель Центризбиркома заметила, что в случае с выборами уровнем ниже профильные комиссии сами определят дату подведения итогов.

В России 9—11 сентября проходят выборы 15 высших должностных лиц регионов (14 прямых выборов, в Адыгее — путем голосования в парламенте), депутатов шести законодательных собраний, 12 советов депутатов административных центров субъектов, а также депутатов органов местного самоуправления.

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