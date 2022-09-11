Памфилова просит подвести итоги выборов глав регионов и заксобраний не ранее 14 сентября

«Все вы получили мое письмо с рекомендацией не подводить итоги выборов раньше 14 сентября, раньше среды. Это касается выборов высших должностных лиц и выборов депутатов законодательных собраний, такие крупные кампании», — сказала Памфилова в информационном центре ЦИК, уточнив, что эта рекомендация затрагивает 18 регионов. Она выразила уверенность, что региональные избиркомы прислушаются к ней.
«Тянуть не надо, но и суеты излишней тоже не надо», — указала Памфилова.
Председатель Центризбиркома заметила, что в случае с выборами уровнем ниже профильные комиссии сами определят дату подведения итогов.
В России 9—11 сентября проходят выборы 15 высших должностных лиц регионов (14 прямых выборов, в Адыгее — путем голосования в парламенте), депутатов шести законодательных собраний, 12 советов депутатов административных центров субъектов, а также депутатов органов местного самоуправления.