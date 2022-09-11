Памфилова заявила о возможности ЦИК распространить ДЭГ на всю Россию

«У нас нет вот этого административного подхода. Если бы мы сейчас приняли решение [внедрить ДЭГ] даже на федеральной кампании в масштабах всей страны, мы могли бы это сделать, но мы не сделали и не сделаем. Потому что для нас безусловный приоритет — это полная безопасность системы: обеспечение тайного голосования с одной стороны, с другой — прозрачность контроля, и, как следствие, вытекающего из всего, главный критерий, в соответствии с которым мы измеряем свои действия, — это уровень доверия», — сказала она, отвечая на вопрос ТАСС о возможности распространения ДЭГ на всю РФ.
«Отрапортовать и масштабировать [ДЭГ] можно, но если мы поспешим, то наломаем дров. И именно тогда может доверие рухнуть, а нам надо постепенно его наращивать, поэтому мы очень интенсивно работаем, но двигаемся очень осторожно, соизмеряя шаги с безопасностью и ростом уровня доверия», — подчеркнула она.
Памфилова заявила, что насильно внедрять ДЭГ по всей России неприемлемо, у избирателей должно быть право выбора способа голосования.
«Запрос от мобильных активных избирателей на дистанционное электронное голосование огромный, гораздо выше того, что мы сейчас предлагаем. Но мы осознанно на это идем, во-первых, отметая все спекуляции по этому поводу о том, что мы насильно сейчас внедрим. С одной стороны, нас обвиняют в том, что насильно сейчас вместо традиционного [внедрим], поголовно всех заставим. А с другой стороны, те же самые говорят запретить [дистанционное электронное голосование]», — отметила Памфилова.
«Ни то, ни другое неприемлемо. Нельзя лишать граждан наших права выбора, как им удобнее [голосовать]», — добавила она.
«Они [традиционное голосование и ДЭГ] параллельно развиваются. Это значит, что добровольно, на основе свободы выбора, волеизъявления человек сможет выбирать, как ему на данных выборах, в данный момент удобнее проголосовать. Вот, к чему мы стремимся», — подчеркнула Памфилова.
В России 9—11 сентября проходят выборы 15 высших должностных лиц регионов (14 прямых выборов, в Адыгее — путем голосования в парламенте), депутатов шести законодательных собраний, 12 советов депутатов административных центров субъектов, а также депутатов органов местного самоуправления.