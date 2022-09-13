Парламент Казахстана предложил вернуть Нур-Султану прежнее название

«Президент проинформирован об этой инициативе депутатов, которые, в свою очередь, опирались на предложения, которые неоднократно высказывались в ходе встреч с населением, а также в многочисленных обращениях граждан в период референдума. Предложение парламентариев включено в проект конституционного закона с согласия Главы государства», — написал Желдибай в своем Facebook (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной).
«Поэтому другие объекты, названные в честь первого президента, должны сохранить свои наименования», — добавил он.
2 сентября депутатская группа «Новый Казахстан» предложила вернуть Нур-Султану прежнее название — Астана. Наименование столицы Казахстана было изменено в честь первого президента республики Нурсултана Назарбаева в марте 2019 года. До этого город также неоднократно менял названия. При основании в 1830 году он получил название Акмолинск. С 1961 по 1992 назывался Целиноград. До 1998 — Акмола, а потом был переименован в Астану.
В начале сентября действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев анонсировал ряд политических реформ, в том числе пересмотр сроков действия полномочий президента республики.