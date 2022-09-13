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22:39 (мск), источник: © РИА Новости

Качиньский признал нереальность получения Польшей репараций от России

ВАРШАВА, 13 сен — РИА Новости. Глава правящей партии Польши «Право и справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский признал нереальность получения репараций от России.

Источник: © РИА Новости

Ранее власти Польши заявили, что требуют от Германии 6,2 триллиона злотых (около 1,3 триллиона долларов) в качестве репараций за ущерб от Второй мировой войны. При этом польские политики неоднократно заявляли, что надеются получить репарации не только от Германии, но и от России. Несколько лет назад Качиньский выразил мнение, что Москва, как и Берлин, обязана выплатить Варшаве компенсацию за ущерб во Второй мировой войне. Его поддержали многие польские политики.

Так, замминистра иностранных дел Павел Яблонский заявил о «безоговорочном» праве Варшавы на репарации от России.

«Мы не говорим, что нам не положены (репарации от России — ред.). Но нужно выбрать определенную очередность. Шаг за шагом», — сказал Качиньский, выступая во вторник перед избирателями в Прушкове. Выступление Качиньского транслирует Польское телевидение.

«Я очень буду доволен, если доживу до того, когда Россия присоединится к семье цивилизованных стран, которые соблюдают определенные правила. В тот момент можно будет этот вопрос поставить как реальный. В отношении Германии это вопрос трудный, но реальный. В то же время в отношении России такой, какая она сегодня есть, — нет», — добавил он.

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