12:55 (мск), источник: © РИА Новости
Лукашенко пообещал не дать Европе замерзнуть
МИНСК, 14 сен — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не даст замерзнуть Европе.
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«Не дадим Европе замерзнуть, поможем нашим братьям, может, и они когда-то нам помогут», — сказал белорусский лидер, когда колол дрова в среду. Видео колки дров опубликовал близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал «Пул Первого».
По словам Лукашенко, Европе не выбирать сейчас — елки или другие какие дрова, «главное — чтобы было тепло».
«Надо подумать, чтобы крестьяне, рабочие получили, а не богачи. Главное, чтобы в Польше Дуда и Моравецкий (президент Анджей Дуда и премьер Матеуш Моравецкий — ред.) не замерзли, это наши соседи, может, одумаются», — отметил президент Белоруссии.