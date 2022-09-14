В США выберут новые правила в отношении космического мусора Специалисты обеспокоены тем, что вышедшие из строя аппараты создают проблемы с научной точки зрения
Фоторепортажи
7Последнее суперлуние 2022 года
13Победители конкурса «Самая красивая страна — 2022»
Главное
Спецоперация на Украине
12:55 (мск), источник: © РИА Новости

Лукашенко пообещал не дать Европе замерзнуть

МИНСК, 14 сен — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не даст замерзнуть Европе.

Источник: © РИА Новости

«Не дадим Европе замерзнуть, поможем нашим братьям, может, и они когда-то нам помогут», — сказал белорусский лидер, когда колол дрова в среду. Видео колки дров опубликовал близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал «Пул Первого».

По словам Лукашенко, Европе не выбирать сейчас — елки или другие какие дрова, «главное — чтобы было тепло».

«Надо подумать, чтобы крестьяне, рабочие получили, а не богачи. Главное, чтобы в Польше Дуда и Моравецкий (президент Анджей Дуда и премьер Матеуш Моравецкий — ред.) не замерзли, это наши соседи, может, одумаются», — отметил президент Белоруссии.

 Зеленский обещает Украине страшную зиму
В Грузии ответили на призывы Киева открыть 'второй фронт' против России
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
Лукашенко Александр