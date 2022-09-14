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22:42 (мск), источник: © РИА Новости

Сейм Польши принял резолюцию с требованием военных репараций от Германии

ВАРШАВА, 14 сен — РИА Новости. Нижняя палата парламента Польши (сейм) подавляющим большинством голосов приняла резолюцию с требованием от Германии репараций за ущерб от Второй мировой войны, передает корреспондент РИА Новости. За принятие резолюции проголосовало 418 депутатов, против высказались четверо, а 15 воздержались.

Источник: Reuters

В документе, составленном фракцией правящей партии Польши «Право и справедливость», говорится, что «Польская Республика никогда не получала компенсации за многочисленные человеческие и материальные потери, причиненные немецким государством». «Никогда не получала также возмещения за огромный ущерб, причиненный польским гражданам», — говорится в тексте резолюции.

В нем также утверждается, что «польское государство никогда не отказывалось от претензий к немецкому государству».

«Утверждение о том, что эти претензии были отозваны или перестали быть актуальными за давностью лет, не имеет никаких оснований, ни моральных, ни юридических», — говорится в резолюции.

Свои проекты резолюций по поводу репараций внесли также и другие фракции сейма, что в итоге вылилось в поправку к резолюции «Права и справедливости», которая гласит, что «Польша никогда не получала возмещения убытков в результате российской агрессии и оккупации».

В документе говорится, что «эти потери требуют подсчета и необходимой оценки, которая станет основой для принятия соответствующих мер в отношении Российской Федерации».

Ранее власти Польши заявили, что требуют от Германии 6,2 триллиона злотых (около 1,3 триллиона долларов) в качестве репараций за ущерб от Второй мировой войны. При этом польские политики неоднократно заявляли, что надеются получить репарации не только от Германии, но и от России.

Несколько лет назад глава «Права и справедливости» Ярослав Качиньский выразил мнение, что Москва, как и Берлин, обязана выплатить Варшаве компенсацию за ущерб во Второй мировой войне. Его поддержали многие польские политики. Так, замминистра иностранных дел Павел Яблонский заявил о «безоговорочном» праве Варшавы на репарации от России.

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