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14:04 (мск), источник: © РИА Новости

Кадыров предложил всем главам регионов подготовить по тысяче добровольцев

ГРОЗНЫЙ, 15 сен — РИА Новости. Каждый руководитель российского региона должен помочь государству и укомплектовать как минимум тысячу добровольцев для участия в спецоперации на Украине, объявив самомобилизацию, заявил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в Telegram-канале.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Россия — федеративное государство, в котором регионы могут быть инициаторами любых начинаний. И одним из таких начинаний сегодня должна стать самомобилизация. Не нужно ждать объявления Кремлем военного положения или наоборот, отсиживаться в ожидании окончания СВО на Украине. Помощь должна выражаться не словесными выступлениями или банальными автопробегами, а конкретными действиями, которые помогут бойцам», — пояснил он.

Как отметил Кадыров, руководители регионов имеют возможность подготовить, обучить и укомплектовать «хотя бы одну тысячу добровольцев».

По его мнению, это минимум, который могут предоставить субъекты, но в масштабах страны — это внушительный военный контингент в 85 тысяч человек.

«Вопрос решения задач спецоперации можно было бы закрыть в самый короткий срок. И все это, заметьте, без объявления мобилизации. По опыту знаю, что в нашей стране искренних патриотов, готовых пополнить ряды добровольцев, достаточно», — добавил чеченский лидер.

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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