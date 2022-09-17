Глава ЮАР указал Байдену на несправедливость наказания за связи с Россией

«Мы обозначили это как предмет обеспокоенности. Если законопроект (“О противодействии злонамеренным российским действиям”. — Прим. ред.) будет принят, он маргинализирует Африку, потому что будет складываться впечатление, что Африку наказывают за то, что у нее есть такой партнер как Россия», — отметил Рамафоса.
Политик назвал продвигающийся в конгрессе документ неуместным.
«В своем большинстве африканские страны проводят политику неприсоединения, и мы выразили свое мнение, что было бы несправедливо со стороны США наказывать африканские страны просто за связи с Россией», — добавил президент.
Он не уточнил, просил ли Байдена заветировать документ, который в случае принятия в Капитолии поступит к нему на подпись.
Рамафоса также высказался за скорейшее урегулирование конфликта на Украине путем «диалога и переговоров».