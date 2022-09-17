Компьютер вычислил потенциальных соавторов пьес Шекспира Дело касается не только написания, но и адаптации работ поэта
Фоторепортажи
38Скончался Михаил Горбачев
29Боже храни короля: биография Карла III в фотографиях
Главное
Спецоперация на Украине
03:01 (мск), источник: © РИА Новости

Глава ЮАР указал Байдену на несправедливость наказания за связи с Россией

ВАШИНГТОН, 17 сен — РИА Новости. Президент ЮАР Сирил Рамафоса говорил на встрече с американским коллегой Джо Байденом о несправедливости наказаний со стороны США за связи с Россией, сообщил журналистам сам лидер Южно-Африканской Республики.

Источник: AFP 2022

«Мы обозначили это как предмет обеспокоенности. Если законопроект (“О противодействии злонамеренным российским действиям”. — Прим. ред.) будет принят, он маргинализирует Африку, потому что будет складываться впечатление, что Африку наказывают за то, что у нее есть такой партнер как Россия», — отметил Рамафоса.

Политик назвал продвигающийся в конгрессе документ неуместным.

«В своем большинстве африканские страны проводят политику неприсоединения, и мы выразили свое мнение, что было бы несправедливо со стороны США наказывать африканские страны просто за связи с Россией», — добавил президент.

Он не уточнил, просил ли Байдена заветировать документ, который в случае принятия в Капитолии поступит к нему на подпись.

Рамафоса также высказался за скорейшее урегулирование конфликта на Украине путем «диалога и переговоров».

Во время загрузки произошла ошибка.
 В США обнародован план разрушения России
Шольц пригрозил Польше после требования репараций
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
санкцииБайден Джо