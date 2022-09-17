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05:14 (мск), источник: Коммерсантъ

Тайвань исключил РФ из эксперимента по безвизовому въезду

Министерство иностранных дел Тайваня сообщило, что Россия исключена из безвизовой программы острова. Она действовала с 2018 года на экспериментальной основе для четырех стран: РФ, Таиланда, Брунея и Филиппин. О причинах не сообщается.

Источник: AFP 2022

Фактически программа не работает, так как Тайвань на фоне пандемии коронавируса в 2020 году запретил безвизовый въезд для всех стран. Как передает Центральное информационное агентство Тайваня, действие безвизовой программы истекло 31 июля. После этого эксперимент продолжил работать уже для трех стран, без России. Однако граждане Таиланда, Брунея и Филиппин до сих пор не могут ей пользоваться из-за коронавирусных ограничений.

С 12 сентября Тайвань начал снимать ограничения и снова разрешил безвизовый въезд для своих союзников, включая США, Австралию и страны Евросоюза. Их граждане могут въехать на остров при условии прохождения трехдневного карантина.

Тайвань осудил военную операцию России на Украине, которая проводится с 24 февраля по приказу президента Владимира Путина. Остров присоединился к антироссийским санкциям. Москва внесла Тайвань в список стран и территорий, совершающих недружественные действия в отношении РФ.

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