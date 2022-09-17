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11:16 (мск), источник: Коммерсантъ

Володин предложил перевести школы в подчинение регионам

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что для решения проблем в российских школах ответственность за них нужно переложить с муниципальных властей на региональные. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Источник: РИА "Новости"

«Сегодня школы относятся к муниципальному уровню власти. Есть проблемы: нехватка учителей и состояние самих школ. Для решения этих задач ответственность за школы необходимо поднять на региональный уровень», — написал господин Володин. К посту он прикрепил опрос, в котором пользователи могут проголосовать за или против инициативы.

Вопрос передачи школ в ведение регионов обсуждается в России уже несколько лет. Так, в 2017 году действующая глава Минобрнауки Ольга Васильева заявляла, что это займет три года. В 2018 году Минпросвещения объявило о начале передачи учебных заведений субъектам федерации.

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