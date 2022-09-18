Глава Минобороны Германии отказалась поставлять Киеву танки «в одиночку»

«Мы не хотим, чтобы Германия действовала в одиночку, поэтому мы всегда будем принимать такие решения, консультируясь с нашими партнерами», — сказала Ламбрехт, подчеркнув, что пока ни одна другая страна не поставляла Киеву бронетранспортеры или боевые танки западного образца.
О поставках танков Leopard 2 просил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время визита в Берлин, однако, как писал в начале сентября Die Welt со ссылкой на источники в украинском правительстве, Шольц не дал на это согласие.
По данным издания, с предложением о поставках 100 танков Leopard 2A7 выступил машиностроительный концерн Krauss-Maffei Wegmann GmbH (KMW). Однако позже выяснилось, что первые машины должны были бы быть готовы к передаче только через 36 месяцев после подписания контракта, а полностью партию планировалось передать в течение 65 месяцев.
Помимо этого, Берлин решил оказывать поддержку Киеву с помощью схем обмена поставляемой на Украину советской техники из стран Восточной Европы на современную немецкую для этих государств.
Варшава передала Киеву более 200 таких машин, однако позже Spiegel узнал, что переговоры Германии и Польши об обмене вооружений затормозились.
В августе Ламбрехт заявила, что бундесвер (вооруженные силы Германии) почти исчерпал запасы вооружения и больше не может поставлять оружие и военную технику Украине из собственных запасов.