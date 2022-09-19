ВКС РФ ударили по базе террористов в Идлибе и уничтожили 45 боевиков

«17 сентября ВКС России нанесли групповой авиационный удар по базе террористической организации “Джебхат ан-Нусра” в районе населенного пункта Эш-Шейх-Юсеф провинции Идлиб», — сказал он.
Егоров отметил, что в результате удара также были уничтожены склад с вооружением и два склада материальных средств.
По его словам, уничтоженные террористы были непосредственно причастны к нападениям в идлибской зоне деэскалации.
Ранее, 9 сентября, сообщалось, что ВКС РФ уничтожили более 20 высокопоставленных членов террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» в Сирии.
Генерал-майор также уточнил, что был уничтожен лидер незаконного формирования «Катиба Таухид валь-Джихад» (запрещена в РФ).
Накануне в ведомстве отметили, что ВКС РФ уничтожили лагерь группировки «Джебхат ан-Нусра» в сирийской провинции Идлиб.
Между тем сирийское государственное агентство SANA 5 сентября сообщило, что спецподразделения сирийской армии ликвидировали террориста запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) в городе Эль-Ядудия.
В российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике 5 июня рассказали, что на севере Сирии активизировались незаконные вооруженные формирования в идлибской зоне деэскалации.